15.01.2019 14:41

Суд частично отказал жителю Львова в иске против Харьковского горсовета

Львовский окружной административный суд отказал жителю Львова в удовлетворении его требований к Харьковскому горсовету в части принятия мер об отмене решения горсовета о функционировании регионального языка.



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Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

По данным горсовета, 11 января Львовский окружной административный суд огласил решение, которым отказал Святославу Литинскому, не являющемуся членом территориальной громады Харькова, в удовлетворении его исковых требований в части принятия мер об отмене решения Харьковского горсовета о функционировании регионального языка. При этом суд обязал горсовет повторно рассмотреть обращение Литинского.

В свою очередь Юридический департамент горсовета готовит апелляционную жалобу относительно вынесенного решения суда.

Суд огласил вступительную и резолютивную части решения. В данный момент решение суда не вступило в силу.