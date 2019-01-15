15.01.2019 16:40

До конца действия льготы «евробляхерам» остался месяц – комментарии налоговой

За время льготного периода харьковские фискалы оформили растаможку 1106 авто с европейскими номерами



// facebook

Харьковская таможня информирует, что 25.11.2018 вступил в силу Закон Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (далее - Закон Украины).

Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве один легковой транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.

С момента вступления указанного выше Закона Украины, Харьковской таможней ГФС с 25.11.2018 оформлено 1106 транспортных средств личного пользования граждан, которыми уплачено 94,1 млн. грн. таможенных платежей. Срок применения коэффициента 0,5 истекает 22.02.2019.

После этого указанные транспортные средства будут облагаться акцизным налогом по полным ставкам.

Кроме того, согласно Закону Украины с 23.05.2019 существенно усиливается ответственность за нарушение таможенных правил относительно транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины или помещенных под таможенный режим транзита, до штрафа 170 000 грн. или конфискации транспортных средств.