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15.01.2019  17:45   

За юриста, бухгалтера и курьеров предприятие окончательно обязали выплатить почти 4 млн штрафа

Суд поддержал позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области, следовательно субъекту хозяйствования придется уплатить штраф


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Инспектором труда Главного управления Гоструда в Харьковской области было проведено инспекционное посещения в июне 2018 года, во время которого было установлено, что на предприятии работало без надлежащего оформления трудовых отношений 35 работников с которыми были заключены гражданско-правовые договоры подряда. Из содержания вышеупомянутых договоров подряда было установлено, что характер выполняемой работы имеет признаки трудовых отношений в части выполнения служебных (должностных) обязанностей экономиста, бухгалтера, курьера, юриста. Отношения имеют долговременный характер, поскольку ведется учет рабочего времени - ежемесячно и тому подобное.

Также, специалистами Главного управления Гоструда в Харьковской области отмечено что, одним пунктом в вышеупомянутых договорах не установлен объем выполняемой работы в виде конкретных физических величин, подлежащих измерению. Не содержатся в договоре и сведения о том, какой именно конкретный результат работы должны передать исполнители заказчику, не определен перечень задач работы, ее видов, количественных и качественных характеристик.

Статьей 265 Кодекса законов о труде Украины предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о труде. По результатам инспекционного посещения было принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа уполномоченными должностными лицами. Итак, на предприятие был наложен штраф в размере 3 909 150 грн.

Не соглашаясь с таким решением контролирующего органа предприятие обратилось в суд с иском обосновывая его тем, что в соответствии с положениями указанных договоров исполнитель не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, а сам организует процесс выполнения работ.

Поэтому, исходя из приведенного договора подряда является гражданско-правовым, а не трудовыми. Харьковский окружной административный суд в Харьковской области рассмотрев дело, не поддержал позицию предприятия и оставил иск без удовлетворения.

Источник:   ГУ Гоструда по Харьковской области
 Тэги:  гоструда, штраф, харьков, суд, обязательства
 
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