Главная Новости Власть Харьковская таможня растаможила 1 209 авто с еврономерами и обеспечила без малого 100 млн. грн. сборов
16.01.2019  13:20   

Харьковская таможня растаможила 1 209 авто с еврономерами и обеспечила без малого 100 млн. грн. сборов

Средний платеж с авто составил почти 82 000 грн.


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С момента вступления Закона Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств», Харьковской таможней ДФС оформлено 1 209 транспортных средств личного пользования граждан, в том числе «евроблях», которыми уплачено 99 млн.  гривен таможенных платежей.

Так, Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве одно легковой транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.

Харьковские налоговики напоминают, что срок применения коэффициента 0,5 истекает 22.02.2019. После этого указанные транспортные средства будут облагаться акцизным налогом по полным ставкам.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  таможня, платеж, харьков, количество, сумма, налоговая
 
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