Харьковская таможня растаможила 1 209 авто с еврономерами и обеспечила без малого 100 млн. грн. сборов

Средний платеж с авто составил почти 82 000 грн.
С момента вступления Закона Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств», Харьковской таможней ДФС оформлено 1 209 транспортных средств личного пользования граждан, в том числе «евроблях», которыми уплачено 99 млн. гривен таможенных платежей.
Так, Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве одно легковой транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.
Харьковские налоговики напоминают, что срок применения коэффициента 0,5 истекает 22.02.2019. После этого указанные транспортные средства будут облагаться акцизным налогом по полным ставкам.
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