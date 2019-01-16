Харьковские провайдеры будут работать по новым правилам

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подготовила правила безопасности в киберпространстве.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
«С целью выполнения задач, предусмотренных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине», введенного в действие Указом Президента Украины от 26.11.2018 № 390, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины были подготовлены правила безопасности в киберпространстве, которые важно знать и соблюдать пользователю для повышения безопасности при пользовании современными цифровыми устройствами», - говорится в сообщении.
В Нацкомиссии рекомендовала операторам, провайдерам телекоммуникаций распространить среди пользователей правила безопасности в киберпространстве.
С правилами безопасности в киберпространстве можно ознакомиться здесь.
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