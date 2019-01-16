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16.01.2019  20:00   

По инициативе харьковских судмедэкспертов в городе пошло обсуждение проблемных вопросов в назначении и проведении судебных экспертиз

Мероприятие 16 января в Харькове провели по инициативе Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса и Национальной полиции Украины.


://hk.npu.gov.ua

В работе также приняли участие ректор ХНУВД Валерий Сокуренко и директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса Александр Клюев. Присутствующие осмотрели лаборатории института, посетили кабинет-музей заслуженного профессора М. С. Бокариуса, а также посмотрели видеофильм о Харьковский НДИСЕ.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Для меня стало приятной новостью, насколько вперед продвинулась судебная экспертиза. Проведение экспертных исследований помогает полиции в раскрытии преступлений, особенно тяжких и резонансных. Как раз такое преступление сегодня утром произошел в Харькове. Сейчас на поиск злоумышленников, которые посягнули на жизнь сотрудника полиции, направлены все силы полиции Харьковщины. Вы делаете ответственное дело, у вас прекрасная база и современное оборудование, поэтому ваша помощь в раскрытии данного преступления будет крайне важной, - отметил Вячеслав Аброськин. - На данном семинаре собрались начальники криминальной полиции разных регионов Украины. Я считаю им будет очень полезно пообщаться с экспертами института, получить определенный опыт и знания, которые помогут в дальнейшем проводить успешную работу по раскрытию тяжких видов преступлений».

Во время мероприятия ученые обсудили проблемы подготовки материалов для назначения экспертиз наркотических и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Заместитель директора по научной работе Харьковского НДИСЕ, доктор юридических наук Элла Симакова-Ефрем довела до сведения участников проблемы нормативно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности. А о судебно-экспертное обеспечение органов Национальной полиции Украины Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз присутствующим рассказал заместитель директора Харьковского НДИСЕ по экспертной работе, кандидат юридических наук Александр Свидерский.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  бокариус, эксперт, харьков, судебный, семинар
 
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