16.01.2019 20:19

Сотрудники бюджетной сферы получили государственные награды (ФОТО)

В концертном зале Юридической академии при участии мэра Харькова Геннадия Кернеса состоялось праздничное мероприятие для работников бюджетной сферы Киевского и Московского районов, приуроченное к новогодним праздникам.



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На празднике по личному приглашению городского головы присутствовал народный депутат Александр Грановский.

Геннадий Кернес вручил лучшим работникам бюджетной сферы Грамоты Верховной Рады Украины, а Александр Грановский - Благодарности Премьер-Министра Украины. Государственные награды получили работники харьковских школ, детских садов и больниц, как руководители учреждений, так и рядовые учителя и врачи. Также почетными знаками отмечены сотрудники коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковзеленстрой», территориальных центров административных услуг. Всего на празднике собралось более полутора тысяч человек.

«Сегодня мы закладываем новую традицию подведения итогов года и чествования лучших. Я искренне поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством. 2018 год был тяжелым, но мы прошли его с честью, вместе, плечом к плечу и с надеждой смотрим в будущее. Сердечная благодарность вам за ежедневную работу, за терпение, оптимизм, что в нелегких обстоятельствах остаетесь профессионалами и людьми. Награды, которые сегодня вручены, - только малая часть того, чего вы заслуживаете и достойны», - сказал в своем приветственном слове мэр Харькова Геннадий Кернес.

Народный депутат Александр Грановский подчеркнул, что в новом году сделает все возможное для того, чтобы жизнь работников бюджетной сферы изменилась к лучшему.

«Заниматься таким важным трудом могут только очень хорошие, искренние и настоящие люди. Я преклоняю колено перед вами и хочу поблагодарить за все, что вы ежедневно делаете. Без вашего труда, без вашего участия современный мир не может функционировать. Поэтому я хочу поздравить вас с наступившим новым годом, пожелать всего самого доброго, чтобы на ваших лицах всегда была улыбка. Уверен, что так и будет. Понимаю, что вам часто непросто, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваша жизнь стала лучше», - сказал Александр Грановский.

По окончании торжественной части сотрудников бюджетной сферы ждал праздничный концерт, организованный при содействии Фонда Александра Грановского.