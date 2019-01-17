17.01.2019 08:38

Геннадий Кернес рассказал, почему поддерживает Петра Порошенко

О предстоящих президентских выборах, поддержке Петра Порошенко, отношении к Юлии Тимошенко и почему на горизонте Харькова появилась новая политическая фигура – народный депутат Украины Александр Грановский.



// city.kharkov.ua

Обо всем этом и не только Харьковским городской голова Геннадий Кернес рассказал в откровенном интервью изданию "Новое время".



В первую очередь журналисты интересуются, почему Геннадий Кернес решил поддержать на президентских выборах именно Петра Порошенко.



«То развитие, которое демонстрирует Харьков, есть ни что иное, как результат слаженной работы, в том числе с президентом. Это и строительство метро, и государственные гарантии для крупных инфраструктурных проектов, которые мы сегодня реализуем в Харькове. Это суммы, которые исчисляются сотнями миллионов долларов, и они инвестируются в инфраструктуру города. Поэтому, кого я могу поддерживать, если я работаю ежедневно и вижу то, что происходит? Я не буду говорить ни о Томосе, я не буду говорить о безвизе или еще о чем-то. Это государственная и внешняя политика», – ответил Геннадий Кернес.



Сейчас согласно свежих соцопросов в предвыборной гонке на пост главы государства Петр Порошенко на Харьковщине только замыкает 5-ку. Именно поэтому журналисты и спрашивают у мэра Харькова, каким образом Геннадий Кернес собирается поддерживать Порошенко.



«Город Харьков – это интеллектуальный город, город культурный, молодежный, продвинутый и, конечно, люди здесь будут голосовать сами. Но я как городской голова имею право, которым воспользуюсь, объяснить свою позицию. Я не спорю, что Петр Порошенко – не лидер в Харькове [в соцопросах]. Но я еще раз подчеркиваю, что мы получили гарантии, которые дают нам возможность реализовать те обещания, исполнения которых харьковчане ждут десятилетиями. Это строительство метро, многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых отходов и строительство нового полигона. Это и проекты, связанные с модернизацией харьковских тепловых сетей, проекты, связанные с коммунальным предприятием «Водоканал». Если брать социологию, то сейчас очень много тех, кто «против всех», и неопределившихся. Они будут определяться в последние недели или даже в последние дни или часы», – рассказал харьковский мэр.



Относительно сегодняшнего лидера большинства независимых опросов – Юлии Тимошенко, Геннадий Кернес отмечает, что говорить о том, каким образом он будет работать с ней в статусе Президента, невозможно.



«Сейчас идет борьба и конкуренция между программами и между разными точками зрения людей и политиков. Президент Порошенко? Мы знаем, что были достигнуты такие-то и такие-то результаты. Президент Тимошенко? Мы еще не знаем президента Тимошенко», – отметил Кернес.



Значительный интерес и много вопросов у представителей СМИ вызвало появление новой политической фигуры на просторах Харькова. Речь идет о народном депутате Украины Александре Грановском. В первую очередь, почему Геннадий Кернес поддерживает именно этого политика.



«Ни президент, ни кто либо другой не заставлял меня работать с Александром Грановским. Это моя личная инициатива сделать предложение Грановскому, депутату Верховной Рады, для того, чтобы Харьков был представлен более сильными народными депутатами. Он умеет работать, умеет лоббировать интересы. Да. Округ, по которому сейчас работает Грановский – это центральный округ города Харькова, Киевский район. На этом округе народным депутатом от Харькова был избран Александр Кирш [депутат НФ]. Я вам говорю как городской голова что мы не видели никакой поддержки от него, не было ни одной встречи. Мы видим, как работают другие народные депутаты, не только в городе Харькове, но и в других регионах Украины, и мы видим, как эти группы народных депутатов при распределении бюджета отстаивают интересы своих округов или населенных пунктов, от которых были избраны. Грановский такой же кандидат, как и другие, победит сильнейший. Но моя поддержка Александра Грановского заключается в том, чтобы объяснить людям возможности совместного выбора. Если мы идем маршем – это один ритм. Если мы идем вяло сдаваться в плен – это другой ритм», – рассказал Геннадий Кернес.