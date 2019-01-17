В Харькове создадут координационный совет по борьбе с наркотиками (ФОТО)

Рабочее совещание по вопросам формирования состава и направлений работы Координационного совета по вопросам соблюдения государственной политики относительно наркотиков прошло сегодня, 17 января, в Харьковском городском совете.
Провела совещание заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Также в мероприятии приняли участие директора профильных департаментов, заместители председателей районных администраций, депутаты городского совета, а также представители общественных организаций, ювенальной превенции и полиции.
Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, на сегодняшний день порог наркозависимости снизился до школьного возраста, в связи с чем необходимо сконцентрировать все усилия в борьбе с этой проблемой именно в школах.
«Мы должны с помощью школы передать родителям понимание их роли в решении этой проблемы. Работа по противодействию распространению наркотиков должно начинаться именно внутри семьи. Поэтому нам необходимо выработать методологию работы с семьями через школы и общественные организации. Например, собирать семьи, делиться с ними тяжелым опытом, проводить для них мероприятия, в процессе которых поднимать тему наркозависимости, чтобы эта проблема отложилась в сознании как у родителей, так и детей», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.
Она призвала все городские структуры и общественные организации, имеющие отношение к этой проблеме, объединить усилия в борьбе с распространением наркотиков.
«Мы должны с вами в масштабах города отработать такие грамотные и последовательные совместные действия, которые бы научили жителей территориальной громады противостоять соблазну употребления наркотиков», - добавила вице-мэр.
Принято решение, что в течение месяца участники совещания внесут свои предложения по работе координационного совета. В частности, уже сегодня представители общественных организаций предложили уделить особое внимание вопросам помощи и лечения наркозависимых людей.
Решение о создании координационного совета, а также его состав, в который войдут представители профильных структур и организаций, будет утвержден на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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