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18.01.2019  14:01   

За крещенскими «заплывами» харьковчан присмотрят спасатели

297 спасателей будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.


РБК-Украина

В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области будет организовано 105 специальных спасательных постов с дежурством сотрудников ГСЧС и задействовано 26 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах будут дежурить 190 представителей местных органов власти и волонтеров.

Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает: пренебрежение правилами поведения на реках, озерах и других водных объектах в зимнее время может привести к трагедии.

Напомним список водоемов и источников, где в Харькове будут святить воду на Крещение.

Также спасатели расказали, как правильно окунаться в прорубь.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  крещение, гсчс, харьков
 
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