За крещенскими «заплывами» харьковчан присмотрят спасатели

297 спасателей будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.
В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области будет организовано 105 специальных спасательных постов с дежурством сотрудников ГСЧС и задействовано 26 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах будут дежурить 190 представителей местных органов власти и волонтеров.
Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает: пренебрежение правилами поведения на реках, озерах и других водных объектах в зимнее время может привести к трагедии.
Напомним список водоемов и источников, где в Харькове будут святить воду на Крещение.
Также спасатели расказали, как правильно окунаться в прорубь.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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