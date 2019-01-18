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18.01.2019  16:30   

Правоохранители будут охранять порядок на Крещение

19 января, в 277 православных храмах города и области состоятся торжества по случаю Богоявления Господня (Крещения).


// Нацполиция

Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 100 000 граждан. Для проведения религиозных обрядов обустроены 145 открытых водоемов и источников.

Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 1100 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, крещение, полиция, харьков
 
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