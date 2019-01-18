Правоохранители будут охранять порядок на Крещение

19 января, в 277 православных храмах города и области состоятся торжества по случаю Богоявления Господня (Крещения).
Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 100 000 граждан. Для проведения религиозных обрядов обустроены 145 открытых водоемов и источников.
Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 1100 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: