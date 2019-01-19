Суд перенес рассмотрение трех апелляций Геннадия Кернеса - Укринформ

Полтавский апелляционный суд, где рассматривают три апелляции на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников перенес заседание на февраль.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Гунченко.
"В суд не явились двое обвиняемых. Геннадий Кернес не приехал, потому что не получил повестку о вызове в суд, а его охранник Виталий Блинник проходит стационарное лечение", - отметил Гунченко.
Очередное заседание, добавил Гунченко, назначено на 1 февраля.
Как сообщал ранее Укринформ, 27 декабря 2018 года Геннадий Кернес в общении с журналистами заявил, что будет добиваться в суде полного оправдания, так как, по его словам, не совершал инкриминируемых ему действий.
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