Главная Новости Власть Суд перенес рассмотрение трех апелляций Геннадия Кернеса - Укринформ
19.01.2019  09:37   

Суд перенес рассмотрение трех апелляций Геннадия Кернеса - Укринформ

Полтавский апелляционный суд, где рассматривают три апелляции на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников перенес заседание на февраль.


://ukrinform.ru

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Гунченко.

"В суд не явились двое обвиняемых. Геннадий Кернес не приехал, потому что не получил повестку о вызове в суд, а его охранник Виталий Блинник проходит стационарное лечение", - отметил Гунченко.

Очередное заседание, добавил Гунченко, назначено на 1 февраля.

Как сообщал ранее Укринформ, 27 декабря 2018 года Геннадий Кернес в общении с журналистами заявил, что будет добиваться в суде полного оправдания, так как, по его словам, не совершал инкриминируемых ему действий.

Источник:   Укринформ
 Тэги:  суд, кернес, харьков, полтава, апелляция
 
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