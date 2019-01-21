Геннадий Кернес: Новогодние украшения начнут убирать с харьковских улиц

С понедельника коммунальщики начинают снимать праздничную иллюминацию, демонтировать всевозможные локации и украшения с улиц города.
Об это на своей странице в Facebook сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес
«Закончились новогодние праздники - с сегодняшнего дня коммунальные службы будут снимать праздничную иллюминацию, демонтировать всевозможные локации и украшения с улиц города», – написал он.
Мэр заверил, что уже меньше, чем через год, харьковчан порадуют новыми, неожиданными и креативными локациями и украшениями города.
А пока Геннадий Кернес напомнил, каким красивым был Харьков последние почти полтора зимних месяца.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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