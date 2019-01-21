21.01.2019 13:46

Геннадий Кернес: Новогодние украшения начнут убирать с харьковских улиц

С понедельника коммунальщики начинают снимать праздничную иллюминацию, демонтировать всевозможные локации и украшения с улиц города.



// Facebook/gennadykernes

Об это на своей странице в Facebook сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес

«Закончились новогодние праздники - с сегодняшнего дня коммунальные службы будут снимать праздничную иллюминацию, демонтировать всевозможные локации и украшения с улиц города», – написал он.

Мэр заверил, что уже меньше, чем через год, харьковчан порадуют новыми, неожиданными и креативными локациями и украшениями города.

А пока Геннадий Кернес напомнил, каким красивым был Харьков последние почти полтора зимних месяца.