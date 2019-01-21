21.01.2019 19:33

Игорь Терехов поздравил работников завода «Турбоатом» с 85-летием предприятия (ФОТО)

Торжества по случаю юбилея состоялись сегодня, 21 января.



//city.kharkov.ua

«Вы давно уже стали не только флагманом машиностроения в Украине, но и визитной карточкой города Харькова, и мы этим гордимся. Когда смотришь на огромные корпуса «Турбоатома», то отчетливо понимаешь, сколько труда здесь вложено, сколько сил и стараний отдано, чтобы завод был таким, каким он есть сегодня. Сейчас предприятие находится в надежных, ваших, руках. И мы рады, что «Турбоатом» из года в год наращивает объем производства, ведь от этого зависит, в том числе, и развитие города Харькова», - отметил первый вице-мэр Игорь Терехов.

Как сообщил генеральный директор «Турбоатома» Виктор Субботин, у завода есть заказы и на текущий, и на следующий год, поэтому коллектив предприятия уверенно смотрит в будущее.

«85 лет - это целая эпоха для страны и промышленности Украины. Сегодня мы вспоминаем ветеранов, бывших руководителей и низко кланяемся им. Анатолий Бугаец, Владимир Хаитов, Виталий Абрамовский и многие другие - это те люди, чей труд дал нам возможность чувствовать себя сегодня уверенно. Сейчас у нас наивысшая рентабельность в машиностроении Украины, мы платим сотни миллионов гривен стране и дивидендов государству. Каждый год «Турбоатом» демонстрирует темпы роста производства, обеспечивает себя работой, а заказчиков - высококлассной продукцией. Благодарю весь коллектив за профессиональное отношение к делу», - сказал Виктор Субботин.

Лучшие работники предприятия были награждены грамотами исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарностями городского головы, а также грамотами Харьковского областного совета и Администрации Немышлянского района. Ряд сотрудников «Турбоатома» были награждены почетными знаками и удостоены почетных званий предприятия.

Торжества завершились праздничным концертом.

Справка. Харьковский турбогенераторный завод начал работу 21 января 1934 года. Его специализация окончательно определилась в 1950-е годы. Сегодня продукция предприятия известна более чем в 45 странах мира. За 85-летнюю историю завода харьковские турбостроители изготовили около 400 паровых турбин для ТЭС и ГРЭС, около 170 турбин для АЭС, около 500 гидравлических турбин. 40% мощностей тепловых электростанций, 65% мощностей АЭС и 95% мощностей ГЭС Украины укомплектованы харьковскими турбинами.