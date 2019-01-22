Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины

22 января 2019 будет отмечаться 100-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В Харькове по этому случаю планируется возложение цветов к памятнику имени Т.Г. Шевченко, проведение акции символизирует единство Украины.
Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 180 полицейских и 80 военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажн.:
давл.:
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