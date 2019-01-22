22.01.2019 09:56

Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины

22 января 2019 будет отмечаться 100-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.



// Нацполиция

В Харькове по этому случаю планируется возложение цветов к памятнику имени Т.Г. Шевченко, проведение акции символизирует единство Украины.



Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 180 полицейских и 80 военнослужащих Нацгвардии.



Полицейские призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.