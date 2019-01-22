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22.01.2019  09:56   

Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины

22 января 2019 будет отмечаться 100-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.


// Нацполиция

В Харькове по этому случаю планируется возложение цветов к памятнику имени Т.Г. Шевченко, проведение акции символизирует единство Украины.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 180 полицейских и 80 военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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