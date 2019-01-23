Геннадий Кернес встретится с победителями конкурса творческих работ

Встреча Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с победителями конкурса творческих работ «Путешествие по центру Харькова» пройдет в четверг, 24 января, в большом зале Харьковского городского совета.
В конкурсе принимали участие ученики 5-11-х классов школ города, которые представили свои стихотворения, эссе, сказки и рассказы, главными персонажами которых стали достопримечательности, расположенные в центре Харькова.
Начало встречи - в 14:00.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: