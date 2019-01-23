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23.01.2019  10:59   

Геннадий Кернес встретится с победителями конкурса творческих работ

Встреча Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с победителями конкурса творческих работ «Путешествие по центру Харькова» пройдет в четверг, 24 января, в большом зале Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

В конкурсе принимали участие ученики 5-11-х классов школ города, которые представили свои стихотворения, эссе, сказки и рассказы, главными персонажами которых стали достопримечательности, расположенные в центре Харькова.

Начало встречи - в 14:00.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, школьники, встреча, харьков
 
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