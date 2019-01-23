23.01.2019 10:59

Геннадий Кернес встретится с победителями конкурса творческих работ

Встреча Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с победителями конкурса творческих работ «Путешествие по центру Харькова» пройдет в четверг, 24 января, в большом зале Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

В конкурсе принимали участие ученики 5-11-х классов школ города, которые представили свои стихотворения, эссе, сказки и рассказы, главными персонажами которых стали достопримечательности, расположенные в центре Харькова.



Начало встречи - в 14:00.

