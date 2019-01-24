Геннадий Кернес присоединился к #10yearschallenge

Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.

В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.