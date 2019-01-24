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24.01.2019  08:22   

Геннадий Кернес присоединился к #10yearschallenge

Харьковский городской голова показал, как изменился Харькова за последнее десятилетие.


// Facebook

«Ну, присоединюсь и я к флеш-мобу.

Как изменились некоторые объекты в Харькове за последние 8-10 лет», – прокомментировал свой пост в Facebook Геннадий Кернес.


 

Тэги:  кернес, харьков
 
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