Геннадий Кернес присоединился к #10yearschallenge

Харьковский городской голова показал, как изменился Харькова за последнее десятилетие.
«Ну, присоединюсь и я к флеш-мобу.
Как изменились некоторые объекты в Харькове за последние 8-10 лет», – прокомментировал свой пост в Facebook Геннадий Кернес.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: