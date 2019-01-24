24.01.2019 15:19

Игорь Терехов: Мы за то, чтобы в харьковских квест-комнатах соблюдались все меры пожарной безопасности

Комиссии в составе представителей разных структурных подразделений проверят работу всех квест-комнат в Харькове.



//city.kharkov.ua

Такое решение городская власть приняла после январской трагедии в Польше, когда пожар в квест-комнате унес жизни пяти 15-летних девочек-подростков, праздновавших там день рождения.

Сегодня, 24 января, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел совещание с главами всех районных администраций и других профильных подразделений. Он поручил сформировать в каждом районе города комиссии в составе представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове, фискальной службы, АК «Харьковоблэнерго», профильных департаментов городского совета, Государственной архитектурно-строительной инспекции, специалистов по охране труда и др.

Игорь Терехов отметил, что в течение двух недель комиссии должны проверить все 26 квест-комнат, работу которых удалось установить на сегодняшний день, и, возможно, найти неизвестные эскейп-румы. Все службы в случае нарушений составят соответствующие акты.

«Мы за то, чтобы квест-комнаты существовали, за то, чтобы дети в них играли, потому что это очень популярно. Но для нас, в первую очередь, важны меры безопасности. Если там будут выявлены незначительные недостатки - мы дадим время на их устранение. Если же они будут существенны, и мы будем понимать, что это может привести к фатальным последствиям – такие квест-комнаты будут закрыты», - подчеркнул первый вице-мэр.

Представители ГСЧС акцентировали внимание на том, что нужно установить владельцев игровых комнат и принять меры по устранению нарушений. Ведь опасность состоит в том, что в большинстве из них нет окон, а двери во время прохождения игры заперты.

Справка. Эскейп-рум (англ. Real-life room escape) — это интеллектуальная игра, в которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки. Некоторые представители жанра также включают в себя детективный или иной сюжет, чтобы погрузить игроков в уникальную атмосферу.