24.01.2019 17:49

Геннадий Кернес встретился с победителями конкурса творческих работ о Харькове

Торжественный прием победителей конкурса творческих работ «Путешествие по центру Харькова» прошел сегодня, 24 января, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В конкурсе приняли участие 225 школьников из 145 учебных учреждений города, которые представили стихотворения, эссе, сказки и рассказы о 16 достопримечательностях Харькова, расположенных в центре города, в частности, о Госпроме, оперном театре, фонтане «Зеркальная струя», Харьковском цирке, Аллее гостей кинофестиваля «Харьковская сирень», памятниках атаману Сирко, Тарасу Шевченко, Людмиле Гурченко, футбольному мячу и пр. Сто лучших работ вошли в книгу «Путешествие по центру Харькова».

Во время встречи Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил школьников с победой в конкурсе и пожелал им не останавливаться на достигнутом.

«В 2019 году мы будем праздновать 365-летие основания Харькова. У всех нас будет возможность вспомнить значимые исторические события и многих интересных людей, которые внесли свою лепту в историю развития и становления нашего города. И это здорово, что мы привлекаем к этим начинаниям детей. Эта книга - уникальна. Она написана вами для того, чтобы ваши родители, бабушки, дедушки, одноклассники, да и все, кто ее прочитает, поняли, что такое Харьков и как сильно его можно любить. Прошу вас - продолжайте свое творчество, участвуйте в жизни города! Мы только начинаем эту работу, и мы ее обязательно продолжим и еще не раз с вами встретимся!» - сказал Геннадий Кернес, обращаясь к школьникам.

Все победители конкурса получили подарочное издание книги «Путешествие по центру Харькова».