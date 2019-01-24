24.01.2019 23:21

Продавцы торгового супермаркета отказывались общаться с инспекторами Гоструда (ФОТО)

24 января инспекторами труда начато инспекционного посещения в торговом супермаркете Харькова.



// kh.dsp.gov.ua

Проверка проводится согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 №649-р. «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».

Всего было опрошено около 100 работников, официальное трудоустройство которых будет выяснено впоследствии по завершению инспекционного посещения.



К сожалению, некоторые рабочие отказывались от общения с инспекторами и не желали представляться для установления личности. А в случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления, предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 417 300 гривен.



Одновременно специалистами Главного управления проводилась информационно-разъяснительная работа о преимуществах официального трудоустройства.



Главное управление Гоструда в Харьковской области акцентирует внимание, что такие инспекционные посещения касаются только вопрос наличия официального трудоустройства наемных работников.



Напоминаем, что за каждого неоформленного работника предусмотрен штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы. На сегодняшний день штраф за одного неоформленного работника составляет 125 190 гривен.

