Продавцы торгового супермаркета отказывались общаться с инспекторами Гоструда (ФОТО)

24 января инспекторами труда начато инспекционного посещения в торговом супермаркете Харькова.
Проверка проводится согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 №649-р. «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».
Всего было опрошено около 100 работников, официальное трудоустройство которых будет выяснено впоследствии по завершению инспекционного посещения.
К сожалению, некоторые рабочие отказывались от общения с инспекторами и не желали представляться для установления личности. А в случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления, предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 417 300 гривен.
Одновременно специалистами Главного управления проводилась информационно-разъяснительная работа о преимуществах официального трудоустройства.
Главное управление Гоструда в Харьковской области акцентирует внимание, что такие инспекционные посещения касаются только вопрос наличия официального трудоустройства наемных работников.
Напоминаем, что за каждого неоформленного работника предусмотрен штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы. На сегодняшний день штраф за одного неоформленного работника составляет 125 190 гривен.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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