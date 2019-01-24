Главная Новости Власть Продавцы торгового супермаркета отказывались общаться с инспекторами Гоструда (ФОТО)
24.01.2019  23:21   

Продавцы торгового супермаркета отказывались общаться с инспекторами Гоструда (ФОТО)

24 января инспекторами труда начато инспекционного посещения в торговом супермаркете Харькова.


// kh.dsp.gov.ua

Проверка проводится согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 №649-р. «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».

Всего было опрошено около 100 работников, официальное трудоустройство которых будет выяснено впоследствии по завершению инспекционного посещения.

К сожалению, некоторые рабочие отказывались от общения с инспекторами и не желали представляться для установления личности. А в случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления, предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 417 300 гривен.

Одновременно специалистами Главного управления проводилась информационно-разъяснительная работа о преимуществах официального трудоустройства.

Главное управление Гоструда в Харьковской области акцентирует внимание, что такие инспекционные посещения касаются только вопрос наличия официального трудоустройства наемных работников.

Напоминаем, что за каждого неоформленного работника предусмотрен штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы. На сегодняшний день штраф за одного неоформленного работника составляет 125 190 гривен.
 

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  инспекция, гоструда, харьков
 
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