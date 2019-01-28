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28.01.2019  12:13   

Харьковскмя налоговая не работает через сбои в энергоснабжении

Харьковское управление ГФС через интернет информирует о перебоях в электроснабжении и невозможности своевременно обслуживать клиентов


// facebook

По состоянию на 28.01.2019 в помещении Харьковского управления, а также Центре обслуживания налогоплательщиков, отсутствует напряжение и частично электроснабжения - говорится в сообщении.

В связи с этим, нет возможности в полном объеме обслуживать налогоплательщиков и пользоваться информационными ресурсами.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, харьков, авария, сбои подачи электроэнергии
 
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