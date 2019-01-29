Главная Новости Власть Начата проверка в ГП «Харьковский Государственный Цирк им. Ф.Д.Яшинова » на предмет безопасности
29.01.2019  16:50   

Начата проверка в ГП «Харьковский Государственный Цирк им. Ф.Д.Яшинова » на предмет безопасности

Перед началом комплексной проверки для сотрудников цирка провели силами инспекторов специальный семинар.


//circus.kharkov.ua

Инспекторами отдела надзора в АПК и СКС, совместно с представителями других отделов управления надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности Главного управления Гоструда в Харьковской области в период с 21 января 2019р. по 1 февраля 2019р. проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности и горный надзор, а также соблюдение требований санитарного законодательства по разделу гигиены труда в ГП «Харьковский государственный цирк ИМ. Ф.Д.ЯШИНОВА ».

Инспекторским составом отдела надзора в АПК и СКС было проведено совещание по ознакомлению и обсуждение Правил охраны труда для работников театров и концертных залов.

Перед проверкой инспекторы провели семинар с персоналом Харьковского цирка по ознакомлению работников о необходимости своевременной очистки крыш от снега, а карнизов - от льда и сосулек, также гололеда во избежание травматизма среди зрителей и прохожих.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  цирк, проверка, харьков, безопасность, семинар, уборка снега
 
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