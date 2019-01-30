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30.01.2019  08:53   

Сотрудники центров админуслуг будут выезжать на дом

В 2019 году в Харькове планируют ввести ряд новых админуслуг.


//izvestia.kharkov.ua

От регистрации места проживания до оформлению различного рода справок. Все это уже в ближайшее время в Харькове можно будет оформить не выходя из дома. Правда, такие услуги, есть востребованные среди населения, предоставлять только определенному слою жителей мегаполиса, которые не в состоянии добраться до центра админуслуг.
 
«Мы надеемся в конце первого квартала запустить мобильную услугу предоставление услуг на дому для тех категорий граждан, которые не могут прийти в центр. Будет закуплен специальный кейс и, специальное оборудование. И администратор вместе с водителем и охраной будут выезжать на дом и принимать документы , точно так же документы будут и доставляться», – рассказала директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
 
Кроме того, расширение перечня услуг в харьковских админцентрах коснется и водителей. Эти услуги планируют ввести в Харькове тоже в течение 2019 года, отметили в профильном Департаменте.
 
«Мы также планируем расширить перечень услуг – это регистрация автомобилей, новых автомобилей, а также выдача дубликата водительских удостоверений. Это достаточно востребованы услуги и жители нашего города уже интересуются, когда мы эти услуги будем предоставлять в нашем центре, поэтому мы конечно же прислушиваемся ко всем пожеланиям  наших заявителей и считаем, что необходимо расширить перечень услуг», – добавила Виктория Китайгородская.
 
Завершаются работы и для внедрения услуг ЗАГСа. На практике в любом городском центре предоставления услуг можно будет подать документы как на регистрацию так на расторжение брака.

Тэги:  админуслуги, центр, харьков
 
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