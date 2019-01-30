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30.01.2019  11:45   

В рамках правил противодействия коррупции в Харьковских колониях ротация начальников

43-я Харьковская исправительная колония «обменялась» с Покровской колонией начальниками – обмен произошел в пределах Северо-восточного межрегионального управления уголовных наказаний


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Дмитрий Фендриков назначен руководителем Харьковской исправительной колонии №43. Начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковник внутренней службы Георгий Романов представил коллективу учреждения нового руководителя и пожелал успеха и поддержки со стороны коллектива.

«Новый начальник» начал свой трудовой путь в уголовно-исполнительной службе с декабря 1999 года и занимал должности начальника отдела охраны, начальника отдела надзора и безопасности, первого заместителя начальника учреждения, начальника Хроливського исправительного центра (№140) и начальника Покровской исправительной колонии (№17) .

Дмитрий Фендриков поблагодарил за доверие и отметил что необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Соответственно,  29 января 2019 в ГУ «Покровская исправительная колония (№17)»  начальник СВМУ по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковник внутренней службы Георгий Романов представил персонала учреждения переведенного из харькова  руководителя - полковника внутренней службы Андрея Ольховского. Ранее Андрей Николаевич занимал должности начальника Темновской исправительной колонии управления ГПтСУ в Харьковской области (№100) и начальника Харьковской исправительной колонии (№ 43).

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, начальник, ротация, харьков, противодействие коррупции
 
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