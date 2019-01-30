Владелец солярия и портной заплатят за сотрудников нелегалов

По результатам проверки инспекторов Гоструда Физическим лицам - предпринимателям придется уплатить штрафные санкции на сумму 1,3 млн. гривен.
Инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников.
Во время одного из инспекционных посещений физического лица - предпринимателя, работающего в сфере легкой промышленности было выявлено 10 работников без официального трудоустройства.
У второго предпринимателя, деятельностью которого является обеспечение физического комфорта (солярий) было задействовано 2 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
По результатам инспекционного посещения, уполномоченными лицами Главного управления рассмотрено дело и вынесено постановление о наложении штрафных санкций на общую сумму 1 300 000 гривен.
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