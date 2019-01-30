Главная Новости Власть Игорь Терехов: Реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение городского электротранспорта (ФОТО)
30.01.2019  19:31   

Игорь Терехов: Реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение городского электротранспорта (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 января, провел встречу с экспертами Немецкого банка развития «KfW» и Швейцарского государственного секретариата экономических отношений «SECO».


//city.kharkov.ua
Немецкий банк «KfW» готов предоставить Харькову кредит на модернизацию тяговых подстанций
 
Стороны обсудили возможности сотрудничества по проекту реконструкции тяговых подстанций городского наземного электротранспорта, а также создание центрального автоматизированного диспетчерского центра управления подстанциями. 
 
Для модернизации 10 подстанций немецкий банк готов выделить кредит в размере 14 млн евро, а Швейцария - предоставить грантовые средства.
 
Как сообщил Игорь Терехов, реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение городского электрического транспорта, а также улучшить качество и надежность транспортных услуг.
 
«Это важно для города Харькова, потому что эти тяговые подстанции находятся в изношенном состоянии, они строились еще в середине прошлого века и поэтому требуют реконструкции. В результате, наш наземный электротранспорт будет стабильно обеспечен электроэнергией, а мы получим экономию на ее закупке», - отметил Игорь Терехов.
 
Стороны договорились подписать меморандум о намерениях.
 
Напомним, городская власть уже имеет пример эффективной работы с банком «KfW» по проекту модернизации объектов КП «Харьковводоканал» и модернизации около 60 школ и детсадов с применением энергоэффективных технологий.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, банк kfw, харьков
 
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