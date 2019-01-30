30.01.2019 19:31

Игорь Терехов: Реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение городского электротранспорта (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 января, провел встречу с экспертами Немецкого банка развития «KfW» и Швейцарского государственного секретариата экономических отношений «SECO».



//city.kharkov.ua

Немецкий банк «KfW» готов предоставить Харькову кредит на модернизацию тяговых подстанций

Стороны обсудили возможности сотрудничества по проекту реконструкции тяговых подстанций городского наземного электротранспорта, а также создание центрального автоматизированного диспетчерского центра управления подстанциями.

Для модернизации 10 подстанций немецкий банк готов выделить кредит в размере 14 млн евро, а Швейцария - предоставить грантовые средства.

Как сообщил Игорь Терехов, реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение городского электрического транспорта, а также улучшить качество и надежность транспортных услуг.

«Это важно для города Харькова, потому что эти тяговые подстанции находятся в изношенном состоянии, они строились еще в середине прошлого века и поэтому требуют реконструкции. В результате, наш наземный электротранспорт будет стабильно обеспечен электроэнергией, а мы получим экономию на ее закупке», - отметил Игорь Терехов.

Стороны договорились подписать меморандум о намерениях.

Напомним, городская власть уже имеет пример эффективной работы с банком «KfW» по проекту модернизации объектов КП «Харьковводоканал» и модернизации около 60 школ и детсадов с применением энергоэффективных технологий.