31.01.2019 14:12

Игорь Терехов: Проблема беспорядочной парковки, мешающей проезду, должна быть решена

Об этом первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов заявил представителям Национальной полиции Украины сегодня, 31 января, на совещании в городском совете.



//city.kharkov.ua

По его словам, ситуация, которая сложилась в городе, не устраивает никого. Дороги загорожены припаркованными автомобилями, по улицам не только нельзя проехать, но и очистить их от снега.

«Чтобы проехать к центру услуг в Киевском районе, нужно быть эквилибристом. Я не понимаю полицию. Как такое может быть? Как можно допускать, что мы Сумскую не можем почистить в полном объеме - там машина стоит и стоит. Вы скажете, что у нас, мол, нет эвакуатора, но номер у машины есть, и можно установить ее хозяина. По Пушкинской проехать - катастрофа, потому что вся эта улица полностью занята, с обеих сторон - машины. Возле светофора ставят машины и уходят. На Тринклера наблюдал картину. Думаю, что за пробка, трамвай остановился? Один умный или умная поставила джип прямо на рельсы и ушла. Где реакция полиции?» - обратился к полицейским Игорь Терехов.

Он поручил дорожным службам совместно с правоохранителями отработать график уборки дорог, чтобы в это время там не стояли припаркованные автомобили.

Игорь Терехов отметил, что к проблеме беспорядочной парковки нужно подключить общественность, социальные сети, чтобы нерадивые водители чувствовали вину и понимали уровень ответственности за свои нарушения.