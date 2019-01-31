Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Мисика

Сегодня свой 54-й день рождения отмечает народный депутат Владимир Мисик.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: