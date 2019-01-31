31.01.2019 16:41

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Мисика

Сегодня свой 54-й день рождения отмечает народный депутат Владимир Мисик.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 31 января, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, народного депутата Украины Владимира Мисика.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и успехов во всех делах и начинаниях.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена неиссякаемой энергией и оптимизмом, уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких!» - говорится в поздравлении городского головы.