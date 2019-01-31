31.01.2019 17:00

Харьков и «Cisco» будут сотрудничать в реализации «Умного города»

Меморандум о совместной реализации проекта подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и глава направления «Smart City» в компании «Cisco» (США) Маркус Виссман.



// city.kharkov.ua

31 января Харьковский городской совет и компания «Cisco» начали совместную работу над проектом «Умный город». Меморандум о сотрудничестве подписали городской голова Геннадий Кернес и один из директоров по реализации компании «Cisco» Маркус Виссман.



Стороны договорились о том, Харьков будет использовать технические и программные решения «Cisco» для развития инфраструктуры, сферы безопасности, защиты экологии и других направлений, предусмотренных в проекте «Умный город». Речь идет, прежде всего, об управлении освещением, оптимизации городского автомобильного траффика и парковок.



«Мы активно работаем по «Smart City» более чем в ста городах мира, в том числе мегаполисах. Харьков как раз на том этапе развития, когда есть все составляющие, где мы можем быть эффективным партнером и экспертом», – заявил журналистам Маркус Виссман.



Геннадий Кернес отметил, что «Cisco» – безусловный мировой лидер в вопросе информационных технологий, и Харьковский городской совет повсеместно использует его сетевые и программные возможности, начиная с 2003 года. «Но документ, который мы подпишем сегодня, выводит нас на новый уровень – это интеллектуальное управление процессами жизнедеятельности Харькова. В активе «Cisco» большой опыт такой работы, со своей стороны мы уверены, что в нашем городе уже создана для него качественная стартовая площадка – с ресурсами, кадровым потенциалом и желанием расти», – отметил городской голова.