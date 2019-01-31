Харьковского строителя фискалы заставили заплатить более 1 млн штрафов за материалы

У предпринимателя не получилось уклониться от уплаты налогов на миллион с четвертью, который налоговая «довела» до 3,7 млн. грн
Налоговой милицией Харьковской области, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской областной, закончено досудебное расследование в уголовном производстве внесенном по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении руководителя одного из субъектов хозяйствования м. Харьков.
Установлено, что указанный предприниматель в 2017 году, путем оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями с признаками «фиктивности» (приобретение строительных материалов), умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, в результате чего были причинены убытки государству в значительных размерах.
Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым общим мерам с работниками прокуратуры Харьковской области, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1, 25 млн. Грн.
В января 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.
В общем, в январе, по итогам работы подразделений налоговой милиции в законченных уголовных производствах, уже возмещено государству 3,7 млн.гривен.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: