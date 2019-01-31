31.01.2019 17:10

Харьковского строителя фискалы заставили заплатить более 1 млн штрафов за материалы

У предпринимателя не получилось уклониться от уплаты налогов на миллион с четвертью, который налоговая «довела» до 3,7 млн. грн



http://kh.sfs.gov.ua

Налоговой милицией Харьковской области, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской областной, закончено досудебное расследование в уголовном производстве внесенном по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении руководителя одного из субъектов хозяйствования м. Харьков.

Установлено, что указанный предприниматель в 2017 году, путем оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями с признаками «фиктивности» (приобретение строительных материалов), умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, в результате чего были причинены убытки государству в значительных размерах.

Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым общим мерам с работниками прокуратуры Харьковской области, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1, 25 млн. Грн.

В января 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.

В общем, в январе, по итогам работы подразделений налоговой милиции в законченных уголовных производствах, уже возмещено государству 3,7 млн.гривен.