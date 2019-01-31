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31.01.2019  18:49   

Игорь Терехов провел встречу с представителями консорциума «Интеллектуальные системы»

Стороны обсудили внедрение в Харькове системы «Безопасный город», которая предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах.


//city.kharkov.ua
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 31 января, провел встречу с представителями консорциума «Интеллектуальные системы» и его австрийскими партнерами.
 
Стороны обсудили внедрение в Харькове системы «Безопасный город», которая предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах. Игорь Терехов подчеркнул, что это очень важный проект, учитывая, что в Харькове создается Городской ситуационный центр.
 
«Это касается безопасности дорожного движения и его регулировки. Это также видеонаблюдение в центральной части города, в местах массового скопления людей и в спальных районах. Мы договорились, что в течение месяца определимся, где и какие камеры надо установить. Они ведь должны быть разными: одни будут распознавать лица, другие - номера машин. Создание такой системы позволит сделать город реально более безопасным. Начинаем мы эту работу не с нуля, поскольку в Харькове уже есть определенные сети видеонаблюдения. Потом нужно будет объединить все это в единую систему, после чего передать ее на пульт в ситуационном центре и правоохранительным органам», - отметил Игорь Терехов.
 
Предполагается, что реализация проекта будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства, то есть средства на его финансирование выделит и городская власть, и консорциум.
 
«Мы приступаем к реализации этого проекта и хотим за полтора-два года выстроить всю эту систему - как раз к началу работы ситуационного центра», - подчеркнул первый вице-мэр.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, интеллектуальные системы, харьков
 
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