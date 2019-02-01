За прошлый год в апелляционном суде Харькова рассмотрели 15 000 дел

Уровень нагрузки оставался в 2018 году достаточно высоким, составляя более 1300 дел на судью.
Харьковский апелляционный суд отчитывается о работе за 2018.
Общее количество рассмотренных уголовных производств за период с 1 января 2018 по 2 октября 2018 года в Апелляционном суде Харьковской области составляла 1632 дел и производств.
Апелляционным судом Харьковской области всего было отменено 357 приговоров в отношении 410 человек.
265 приговоров судьями отменено с назначением нового судебного разбирательства в суде первой инстанции.
Рассмотрено в апелляционном порядке 23 оправдательных приговоров, из них: 6 приговоров оставлено без изменений, и 17 приговоров отменено.
С начала функционирования Харьковского апелляционного суда и осуществления им правосудия, за период 3 октября 2018 - 31 декабря 2018 поступило:
525 уголовных дел, с учетом остатка - 1597 дел.
За период работы Харьковского апелляционного суда всего было отменено 53 приговоры в отношении 62 лиц.
Среди оснований отмены приговоров - неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суду фактическим обстоятельствам уголовного производства, существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильное применение уголовного закона и несоответствие назначенного судом наказания.
Рассмотрено в апелляционном порядке 2 оправдательных приговора, один из них оставлено без изменений, а 1 приговор отменен.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: