Харьковская таможня через интернет обратилась к «евробляхерам»

04.02.2019 17:30

Через свою официальную страницу Харьковская таможня ГФС распространила информацию для граждан, связанных с осуществлением таможенных формальностей в отношении транспортных средств.

1. 24:00 22 февраля 2019 заканчивается период действия переходных положений Налогового кодекса Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5.

С 00:00 23 февраля 2019 акцизный налог взимается в полном объеме.

2. Оформить легковой транспортное средство с применением коэффициента 0,5 по обложению акцизным налогом гражданин:

СМОЖЕТ:

если к 22.02.2019 (включительно) подано с целью оформления транспортного средства для свободного обращения и принята таможней электронная таможенная декларация на бланке единого административного документа, по которой отсутствуют замечания (имеющиеся необходимые документы, достаточная сумма средств и т.п.);

НЕ СМОЖЕТ :

если к 22.02.2019 (включительно) оформлено карточку отказа или отозвано таможенную декларацию и отсутствует возможность (в том числе недостаточно времени) для представления декларантом и принятия таможней новой таможенной декларации, по которой отсутствуют замечания и транспортное средство может быть оформлено в свободное обращение;

если по состоянию на 22.02.2019 транспортное средство заехал или находится в пункте пропуска через государственную границу Украины и оформляется ли можно ожидать оформления предварительной таможенной декларации.