Неоформленные сотрудники обошлись работодателям в почти два миллиона гривен

Инспекторы труда ГУ Гоструда в Харьковской области провели ряд инспекционных посещений, во время которых выявили нелегально трудоустроенных работников.
Во время инспекционного посещения на частном предприятии в агропромышленной отрасли было обнаружено 2 неоформленных работника.
В обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли, обнаружили 5 работников «нелегалов».
У двоих предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, было задействовано 7 человек без официального трудоустройства.
Также у предпринимателя, деятельностью которого является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, обнаружен один работник без надлежащего оформления трудовых отношений.
По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 1,9 миллиона гривен.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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