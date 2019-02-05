05.02.2019 10:34

Неоформленные сотрудники обошлись работодателям в почти два миллиона гривен

Инспекторы труда ГУ Гоструда в Харьковской области провели ряд инспекционных посещений, во время которых выявили нелегально трудоустроенных работников.



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Во время инспекционного посещения на частном предприятии в агропромышленной отрасли было обнаружено 2 неоформленных работника.



В обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли, обнаружили 5 работников «нелегалов».



У двоих предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, было задействовано 7 человек без официального трудоустройства.



Также у предпринимателя, деятельностью которого является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, обнаружен один работник без надлежащего оформления трудовых отношений.



По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 1,9 миллиона гривен.