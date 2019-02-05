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05.02.2019  15:23   

Игорь Терехов: В Харькове приступают к разработке проекта Ситуационного центра

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел рабочее совещание, посвященное строительству в Харькове Городского ситуационного центра.


// city.kharkov.ua

В совещании приняли участие представители профильных департаментов горсовета, городских структурных подразделений, а также представители Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщил Игорь Терехов, для строительства ситуационного центра уже определен земельный участок в районе аэропорта. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая будет принимать непосредственное участие в разработке и реализации проекта. В нее войдут представители профильных департаментов, коммунальных служб, главы районов, представители полиции и ГСЧС.

Первый вице-мэр поручил главному архитектору Харькова Татьяне Поливановой приступить к проектированию ситуационного центра и завершить эту работу до конца 2019 года.

«В этом центре будут задействованы абсолютно все службы – это и коммунальные предприятия, «Харьковгоргаз», ГСЧС, Нацполиция, скорая помощь, в систему войдут объекты сферы образования, транспорт и прочее. В дальнейшем посредством операторов центра все службы будут молниеносно реагировать на те или иные чрезвычайные ситуации или вызовы харьковчан», - подчеркнул Игорь Терехов.

В ходе совещания он также поручил провести инвентаризацию всех камер видеонаблюдения, которые установлены в городе, в том числе расположенные возле частных компаний и предприятий.

«В городе будет создан реестр камер, и все сигналы от них будут объединены в единую сеть. После инвентаризации мы посмотрим, сколько еще необходимо установить камер и какие дополнительные коммуникации нужно проложить, для того чтобы полностью оснастить город системой видеонаблюдения. Для Харькова будут приобретены камеры нового поколения, с помощью которых можно будет распознавать автомобильные номерные знаки и лица. Все это очень важно для того, чтобы Харьков действительно стал безопасным городом», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, в ближайшее время будут разработаны документы, регламентирующие работу будущего ситуационного центра. Его строительство планируется начать уже в следующем году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, ситуационный центр, харьков
 
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