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05.02.2019  17:29   

На харьковской таможня по новому закону растаможили 1356 автомобилей

18 дней осталось до завершения льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.


// ГФС

В январе 2019 года Харьковской таможней ГФС оформлено 1356 транспортных средств личного пользования граждан (в том числе 1102 «евробляхи»).

Общая сумма таможенных платежей, уплаченных в государственный бюджет по результатам таможенного оформления транспортных средств, составила более 92 миллиона гривен, в том числе сумма добровольного взноса - более 8 миллионов гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, харьков
 
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