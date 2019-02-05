На харьковской таможня по новому закону растаможили 1356 автомобилей

18 дней осталось до завершения льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
В январе 2019 года Харьковской таможней ГФС оформлено 1356 транспортных средств личного пользования граждан (в том числе 1102 «евробляхи»).
Общая сумма таможенных платежей, уплаченных в государственный бюджет по результатам таможенного оформления транспортных средств, составила более 92 миллиона гривен, в том числе сумма добровольного взноса - более 8 миллионов гривен.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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