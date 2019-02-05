05.02.2019 17:29

На харьковской таможня по новому закону растаможили 1356 автомобилей

18 дней осталось до завершения льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.



// ГФС

В январе 2019 года Харьковской таможней ГФС оформлено 1356 транспортных средств личного пользования граждан (в том числе 1102 «евробляхи»).



Общая сумма таможенных платежей, уплаченных в государственный бюджет по результатам таможенного оформления транспортных средств, составила более 92 миллиона гривен, в том числе сумма добровольного взноса - более 8 миллионов гривен.