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05.02.2019  18:37   

Игорь Терехов провел заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды

В Харькове переименуют улицы и установят мемориальную доску.


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель председателя - ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, коллектив школы №62 выступил с инициативой установить мемориальную доску участнику боевых действий, командиру взвода отдельного 22-го батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины Вадиму Гусакову, который работал в школе учителем истории и заместителем директора.  
 
Также поступило предложение часть улицы Конторской назвать в честь бывшего генерального директора КП «ПТП «Вода», лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Валерия Петросова, который более 30 лет возглавлял предприятие. В апреле 2019 года исполнится 10 лет со дня его смерти.
 
«Было принято решение по увековечению памяти легендарного человека, Почетного гражданина города Харькова Валерия Альбертовича Петросова. Он внес огромный вклад в развитие инфраструктуры Харькова. Долгое время возглавлял харьковский «Водоканал», который под его руководством достиг больших результатов, когда была заложена основа стабильного водоснабжения города», - отметил Игорь Терехов. 
 
Кроме того, члены комиссии одобрили предложение переименовать ул. Халтурина в честь братьев-ученых - выдающегося физика Александра Ахиезера и математика, одного из основателей Харьковского физико-математического лицея №27 Наума Ахиезера. Улице планируется дать название - ул. Академиков Ахиезеров.
 
Отметим, что окончательные решения о переименовании улиц будут приняты на сессии Харьковского городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, переименования у, харьков
 
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