05.02.2019 18:37

Игорь Терехов провел заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды

В Харькове переименуют улицы и установят мемориальную доску.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель председателя - ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, коллектив школы №62 выступил с инициативой установить мемориальную доску участнику боевых действий, командиру взвода отдельного 22-го батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины Вадиму Гусакову, который работал в школе учителем истории и заместителем директора.

Также поступило предложение часть улицы Конторской назвать в честь бывшего генерального директора КП «ПТП «Вода», лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Валерия Петросова, который более 30 лет возглавлял предприятие. В апреле 2019 года исполнится 10 лет со дня его смерти.

«Было принято решение по увековечению памяти легендарного человека, Почетного гражданина города Харькова Валерия Альбертовича Петросова. Он внес огромный вклад в развитие инфраструктуры Харькова. Долгое время возглавлял харьковский «Водоканал», который под его руководством достиг больших результатов, когда была заложена основа стабильного водоснабжения города», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, члены комиссии одобрили предложение переименовать ул. Халтурина в честь братьев-ученых - выдающегося физика Александра Ахиезера и математика, одного из основателей Харьковского физико-математического лицея №27 Наума Ахиезера. Улице планируется дать название - ул. Академиков Ахиезеров.

Отметим, что окончательные решения о переименовании улиц будут приняты на сессии Харьковского городского совета.