05.02.2019 19:23

Игорь Терехов: Когда мы установим новую иллюминацию, ночной Харьков заиграет новыми красками

На центральных улицах и крупных проспектах города Харькова будет установлена новая иллюминация.



//dozor.kharkov.ua

Эту тему сегодня, 5 февраля, обсудили на рабочем совещании с директорами профильных коммунальных предприятий и департаментов, которое провел первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в прошедшие новогодние праздники многим харьковчанам понравились световые композиции, которые были установлены в различных локациях города и пользовались большой популярностью у любителей фотографироваться.

«Сейчас мы изучаем новые инсталляции и подбираем места, чтобы к следующему Новому году Харьков был освещен и украшен совершенно по-новому. Но праздничная иллюминация, которую мы хотим обновить, будет, конечно же, включаться и в другие праздники», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, городская власть планирует установить новое повседневное освещение для подсветки улиц и зданий в вечернее и ночное время.

«У нас много красивых зданий, проспектов, например, Московский, Гагарина, Науки, которые в ночное время будут выглядеть потрясающе. Когда мы установим новую иллюминацию, то ночной Харьков заиграет новыми красками», - сообщил первый вице-мэр.