06.02.2019 13:36

Контроль над границей на Харьковщине почти 100% - спикер Госпогранслужбы

Осталось дооборудовать 20 км, необходимо завершить заграждением со спиралями типа «Егоза», а также развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации.



://interfax.com.ua

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект "Стена") в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования», - сказал О.Слободян в теле эфире.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

«Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы», - отметил спикер Госпогранслужбы.

О.Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась.

«Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год», - рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет «не теми темпами, которыми мы бы хотели».

«Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать», - подчеркнул О.Слободян.

Проект «Стена» включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.