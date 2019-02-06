06.02.2019 16:16

Харьковскую «канатку» ожидает про-европейская ревизия

Правительство повысило требования к безопасности канатных дорог, адаптируя законодательные нормы к европейским.



://centralpark.kh.ua

Правительство приняло постановление «Об утверждении Технического регламента канатных дорог», которым, в частности установил существенные требования по безопасности канатных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН .

«6 февраля 2019 принято постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Технического регламента канатных дорог» , которой предусмотрено установление: существенных требований по безопасности, которым должны соответствовать канатные дороги; обязанностей к производителям компонентов безопасности, процедуры оценки соответствия требованиям Технического регламента; маркировка соответствия и осуществления государственного рыночного надзора о предоставлении на рынке и свободного обращения компонентов безопасности и подсистем для канатных дорог», - сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

При этом в Минсоцполитики уточнили, что утвержденый регламент адаптирует национальное законодательство к европейскому, что позволяет устранить технические барьеры в торговле и упрощает доступ отечественных компонентов безопасности и подсистем для канатных дорог на мировой и европейский рынки.

Как уточнили в министерстве, постановление принято с поручением ее доработки в соответствии с регламентными требованиями и с учетом результатов обсуждения.