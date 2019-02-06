06.02.2019 16:30

Декларационная кампания стремительно стартовала в Харьковской области

В этом году граждане более активно начали подавать декларации.



//kh.sfs.gov.ua

За месяц Кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году 1664 жителя Харькова и области уже подали декларации об имущественном состоянии и доходах.

По сравнению с январем прошлого года количество декларантов выросло на 527 человек, отметили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Среди них есть и миллионеры, которые задекларировали иностранные доходы, доходы от операций с инвестиционными активами, от продажи имущества.



По состоянию на 1 февраля текущего года общая сумма задекларированных гражданами доходов составляет 405,0 млн грн, что почти втрое больше первого месяца прошлого года. Налоговые обязательства в бюджет определенные декларантами в сумме 10,6 млн грн, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель.



В ведомстве напоминают, что граждане, которые обязаны подать декларацию, должны это сделать до 1 мая текущего года.