Декларационная кампания стремительно стартовала в Харьковской области

В этом году граждане более активно начали подавать декларации.
За месяц Кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году 1664 жителя Харькова и области уже подали декларации об имущественном состоянии и доходах.
По сравнению с январем прошлого года количество декларантов выросло на 527 человек, отметили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Среди них есть и миллионеры, которые задекларировали иностранные доходы, доходы от операций с инвестиционными активами, от продажи имущества.
По состоянию на 1 февраля текущего года общая сумма задекларированных гражданами доходов составляет 405,0 млн грн, что почти втрое больше первого месяца прошлого года. Налоговые обязательства в бюджет определенные декларантами в сумме 10,6 млн грн, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель.
В ведомстве напоминают, что граждане, которые обязаны подать декларацию, должны это сделать до 1 мая текущего года.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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