07.02.2019 15:10

Игорь Терехов: Горсовет развивает международное сотрудничество для создания безопасного города

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 7 февраля встретился с главным исполнительным директором ООО «Лайфселл» Исметом Языджы.



// city.kharkov.ua

В Харькове работают над созданием системы безопасного города и открытием ситуационного центра, и Исмет Языджы предложил презентовать харьковским экспертам систему массового оповещения населения, которую компания в тестовых целях передала киберполиции Украины. Также он отметил, что возможна совместная работа по внедрению smart-технологий.

«Безусловно, мы частная компании. Мы заинтересованы в увеличении нашей прибыли, но когда мы понимаем, что власть имеет видение развития данной ситуации - нас это еще больше мотивирует. Мы будем рады предложить наши технологии для муниципалитета Харькова и жителей города и можем начинать снизу – с харьковского метро, и достигнуть дальнейших высот в развитии технологий», - сказал Исмет Языджы.



Первый вице-мэр Игорь Терехов ответил, что специалисты обязательно изучат систему массового оповещения и готовы рассмотреть другие проекты в сфере внедрения digital-технологий. Горсовет будет работать с компанией «Лайфселл».



«Мы провели переговоры с крупнейшим оператором мобильной связи. Это разноплановая компания, которая также сотрудничает с IT-кластерами, работает над созданием систем безопасности. Сейчас мы создаем единственный в Украине ситуационный центр, и хотим сделать все, чтобы он стал штабом реагирования в случае любой чрезвычайной ситуации. У турецких партнеров есть опыт и желание. Это не первая компания, которая изъявила желание работать с городом. Турция развивается колоссальными темпами, ее экономика прогрессирует, и нам нужно перенимать лучшее для города Харькова», - отметил после встречи Игорь Терехов.



Справка. ООО «Лайфселл» принадлежит компании «Euroasia Telecommunications Holdings B.V.», 100% акций которой владеет турецкий оператор «Turkcell». В июне 2016 года компания «Лайфселл» первой в Украине получила международную бизнес-награду «Stevie» в номинации «Лучшая новая компания мира».