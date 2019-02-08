Главная Новости Власть Автопарк харьковских взрывотехников пополнился современным автомобилем (ФОТО)
08.02.2019  09:51   

Автопарк харьковских взрывотехников пополнился современным автомобилем (ФОТО)

Ключи от нового автомобиля руководителю взрывотехнической службы торжественно вручил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Олег Бех.


://hk.npu.gov.ua

- Специально подготовленный автомобиль позволяет в полной мере разместить как очередную группу, специальное оборудование так и поисковых собак, - рассказывает начальник взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимир Безрук.

Мощный «Mitsubishi L200» имеет высокую проходимость, что позволяет проехать по бездорожью и в тех местах, где другие автомобили не имеют такой возможности. Это достаточно важно, ведь специалисты должны прибыть вовремя на вызов об обнаружении взрывоопасных устройств или веществ, или на сообщение об угрозе взрыва.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, авто, харьков, полиция, специализированный
 
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