Автопарк харьковских взрывотехников пополнился современным автомобилем (ФОТО)

Ключи от нового автомобиля руководителю взрывотехнической службы торжественно вручил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Олег Бех.
- Специально подготовленный автомобиль позволяет в полной мере разместить как очередную группу, специальное оборудование так и поисковых собак, - рассказывает начальник взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимир Безрук.
Мощный «Mitsubishi L200» имеет высокую проходимость, что позволяет проехать по бездорожью и в тех местах, где другие автомобили не имеют такой возможности. Это достаточно важно, ведь специалисты должны прибыть вовремя на вызов об обнаружении взрывоопасных устройств или веществ, или на сообщение об угрозе взрыва.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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