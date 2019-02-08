08.02.2019 15:15

Подписано Соглашение между Главными территориальными управлениями Гоструда и юстиции для детенизации рынка труда в Харьковской области

Соглашение подписано 7 февраля начальником Главного управления Гоструда в Харьковской области Владимиром Рожанский и начальником Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяны Егоровой-Луценко.



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Основная цель Соглашения - взаимодействие между управлением Гоструда и Харьковской юстицией в направлении организации и проведении совместных мероприятий, направленных на совершенствование контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками, в частности лицами, имеющими имущественные обязательства по решению суда (других органов), в том числе задолженность по уплате алиментов, в отношении которых открыто исполнительное производство в органах государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

На государственном уровне сотрудничество было закреплено в Меморандуме между Государственной службой Украины по вопросам труда и Министерством юстиции для обеспечения реализаций государственной политики по контролю за соблюдением законодательства о труде.