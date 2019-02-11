Главная Новости Власть Харьков – не полигон для опасных отходов. Геннадий Кернес ответил на петицию горсовету
11.02.2019  09:52   

Харьков – не полигон для опасных отходов. Геннадий Кернес ответил на петицию горсовету

Харьковский городской голова Геннадий Кернес ответил на петицию к горсовету, в которой харьковчане просят не перерабатывать в городе ртутьсодержащие отходы.


// Facebook

Ответ за подписью харьковского мэра размещен на официальном сайте горовета.

Автор петиции Александр Богданис указал: «Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета согласовал заявление о намерениях ООО "Харьков-Эко" об утилизации ртутьсодержащих отходов и производстве ртути на предприятии по адресу г. Харьков, ул. Лодзинская, 7а. Считаю, что переработка отходов наивысшего класса опасности может оказывать негативное влияние на жизнь и здоровье харьковчан. Производства такого рода не целесообразно размещать на территории одного из самых крупных городов Украины. Предлагаю Харьковскому городскому совету отозвать любые согласования, выданные предприятию "Харьков-Эко" для переработки ртутьсодержащих отходов».

В ответе харьковского мэра сказано, что Заявление о намерениях не является основанием для осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами.

Согласно ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений» заказчик и исполнитель ОВОС составляют, согласовывают и публикуют Заявление о намерениях с указанием перечня ожидаемых воздействий плановой деятельности; проводят сбор и систематизацию имеющихся материалов о состоянии окружающей среды, среды жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности в соответствии с перечнем воздействий; составляют задание на разработку материалов ОВОС с обоснованием объемов работ в зависимости от опасности для окружающей среды плановой деятельности, ее альтернативы (в том числе отказа от указанной деятельности), вариантов размещения и состояния окружающей среды.

Для объектов, представляющих повышенную экологическую опасность, необходимо дополнительное согласование Заявления о намерениях с органами государственного экологического и санитарного надзора.

Тэги:  петиция, кернес, горсовет, харьков
 
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