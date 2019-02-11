11.02.2019 13:57

Как повысится доступность медучреждений для людей с инвалидностью в 2019 году, обсудят в горсовете

Во вторник, 12 февраля, в малом зале Харьковского городского совета пройдет заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.



// visit.kharkov.ua

В заседании примут участие директора профильных департаментов городского совета, председатели депутатских комиссий, заместители глав районных администраций, лидеры общественных организаций. Заседание проведет заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

На обсуждение будут вынесены такие вопросы: план работы комитета на 2019 год; анализ доступности медицинских учреждений города для людей с инвалидностью; доступность объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Слободского района.