11.02.2019 14:45

Игорь Терехов провел совещание с представителями крупных строительных компаний

Харьковских застройщиков обязали привести в порядок стройплощадки



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 11 февраля, провел совещание с представителями крупных строительных компаний, работающих в городе.

Он поручил благоустроить все места, где ведется строительство: привести в порядок ограждения, повесить, где это необходимо, баннеры с информацией о компании-застройщике с фотовизуализацией будущего объекта.

«Понимаю, что сейчас зима, но прошу вас, чтобы на всех объектах был наведен порядок. Чтобы не было нареканий со стороны людей, чтобы ограждения были в идеальном состоянии. Вешайте баннеры, показывайте, что там должно быть, чтобы люди были проинформированы», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, он дал поручение установить весной на стройплощадках автомоечные пункты.

«Нужно обустроить автомоечные пункты, чтобы машины, выезжая со стройплощадок, не развозили грязь по городу и наши центральные магистрали и подъездные дороги были в хорошем состоянии. Наши застройщики обязаны работать в четком соответствии со строительными нормами и правилами», - отметил после совещания первый вице-мэр.

Компании обязались привести в порядок территории стройплощадок в течение двух недель.