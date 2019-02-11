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11.02.2019  14:45   

Игорь Терехов провел совещание с представителями крупных строительных компаний

Харьковских застройщиков обязали привести в порядок стройплощадки


//city.kharkov.ua
Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 11 февраля, провел совещание с представителями крупных строительных компаний, работающих в городе.
 
Он поручил благоустроить все места, где ведется строительство: привести в порядок ограждения, повесить, где это необходимо, баннеры с информацией о компании-застройщике с фотовизуализацией будущего объекта.  
 
«Понимаю, что сейчас зима, но прошу вас, чтобы на всех объектах был наведен порядок. Чтобы не было нареканий со стороны людей, чтобы ограждения были в идеальном состоянии. Вешайте баннеры, показывайте, что там должно быть, чтобы люди были проинформированы», - сказал Игорь Терехов.
 
Кроме того, он дал поручение установить весной на стройплощадках автомоечные пункты.
 
«Нужно обустроить автомоечные пункты, чтобы машины, выезжая со стройплощадок, не развозили грязь по городу и наши центральные магистрали и подъездные дороги были в хорошем состоянии. Наши застройщики обязаны работать в четком соответствии со строительными  нормами и правилами», - отметил после совещания первый вице-мэр.
 
Компании обязались привести в порядок территории стройплощадок в течение двух недель.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, застройщики, харьков
 
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