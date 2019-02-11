Харьковским ОСМД напомнили, что наличие льготы по налогу на землю не освобождает от подачи декларации

Решениям сессии горсовета Харькова земля под многоэтажками города облагается по льготной «нулевой» ставке.
Главное управление ГФС в Харьковской области напоминает, что плательщиками земельного налога являются, владельцы земельных участков и землепользователи, а объектами налогообложения - земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании.
Такими пользователями являются кооперативы и ОСМД Харькова. ЖК, ЖСК и ОСМД в г. Харькове предоставлена 100 % льгота на уплату земельного налога, утвержденная решением 11 сессия 7 созыва от 22.02.2017 № 542/17 «О местных налогах и сборах в городе Харькове» (согласно п. 2.1.7. «от уплаты земельного налога освобождаются жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы и объединения (ассоциации, общества) совладельцев многоквартирных домов»
Налоговая льгота - это предусмотренное налоговым и таможенным законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности по начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога и сбора в меньшем размере (п. 30.1 ст. 30 Налогового кодекса).
Категории юридических лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога определены статьей 282 НКУ, а виды земельных участков, не подлежащих налогообложению, предусмотренные ст. 283 НКУ.
Через социальную сеть, на своей странице региональная фискальная служба Напомнила, что юридические лица - плательщики платы за землю самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают фискальном орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию на текущий год с разбивкой годовой суммы равными частями по месяцам. Представление такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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