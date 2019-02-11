11.02.2019 18:18

Харьковским ОСМД напомнили, что наличие льготы по налогу на землю не освобождает от подачи декларации

Решениям сессии горсовета Харькова земля под многоэтажками города облагается по льготной «нулевой» ставке.



// facebook

Главное управление ГФС в Харьковской области напоминает, что плательщиками земельного налога являются, владельцы земельных участков и землепользователи, а объектами налогообложения - земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании.

Такими пользователями являются кооперативы и ОСМД Харькова. ЖК, ЖСК и ОСМД в г. Харькове предоставлена 100 % льгота на уплату земельного налога, утвержденная решением 11 сессия 7 созыва от 22.02.2017 № 542/17 «О местных налогах и сборах в городе Харькове» (согласно п. 2.1.7. «от уплаты земельного налога освобождаются жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы и объединения (ассоциации, общества) совладельцев многоквартирных домов»

Налоговая льгота - это предусмотренное налоговым и таможенным законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности по начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога и сбора в меньшем размере (п. 30.1 ст. 30 Налогового кодекса).

Категории юридических лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога определены статьей 282 НКУ, а виды земельных участков, не подлежащих налогообложению, предусмотренные ст. 283 НКУ.

Через социальную сеть, на своей странице региональная фискальная служба Напомнила, что юридические лица - плательщики платы за землю самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают фискальном орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию на текущий год с разбивкой годовой суммы равными частями по месяцам. Представление такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций.