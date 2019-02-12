Главная Новости Власть Работы по пробивке за оперным театром закончатся с приходом тепла, – Игорь Терехов
12.02.2019  09:07   

Работы по пробивке за оперным театром закончатся с приходом тепла, – Игорь Терехов

В городе планируют закончить работы по пробивке в районе улицы Рымарской, которая должна соединить центр с улицей Клочковской.


// city.kharkov.ua

По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, строительство этой дороги уже на завершающей стадии.

Осталось элементарное. После чего эту пробивку откроют для автомобилистов.

«Основные работы сегодня выполнены. Мы сегодня ждем теплой погоды для того, чтобы сделать правильно асфальтировку. Почему!? Потому, что там очень сложный уклон. Нам пришлось, вы знаете, заливать там плиту, армировать. И кроме того, мы обязаны выполнить последний слой именно по теплому времени года, чтобы было тепло, чтобы действительно этот асфальт держался на дороге. Это первое. И второе, там есть ограждающая конструкция, вы видели, там очень большие выполнены бетонные работы. И мы сегодня тоже ждем теплого времени года, чтобы сделать правильную облицовку, чтобы она была красивой и чтобы она была долговечной», – рассказал Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, пробивка, дорога, харьков, рымарская
 
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