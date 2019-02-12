Работы по пробивке за оперным театром закончатся с приходом тепла, – Игорь Терехов

В городе планируют закончить работы по пробивке в районе улицы Рымарской, которая должна соединить центр с улицей Клочковской.
По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, строительство этой дороги уже на завершающей стадии.
Осталось элементарное. После чего эту пробивку откроют для автомобилистов.
«Основные работы сегодня выполнены. Мы сегодня ждем теплой погоды для того, чтобы сделать правильно асфальтировку. Почему!? Потому, что там очень сложный уклон. Нам пришлось, вы знаете, заливать там плиту, армировать. И кроме того, мы обязаны выполнить последний слой именно по теплому времени года, чтобы было тепло, чтобы действительно этот асфальт держался на дороге. Это первое. И второе, там есть ограждающая конструкция, вы видели, там очень большие выполнены бетонные работы. И мы сегодня тоже ждем теплого времени года, чтобы сделать правильную облицовку, чтобы она была красивой и чтобы она была долговечной», – рассказал Игорь Терехов.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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