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12.02.2019  13:13   

С начала года десятку заключенных харьковской колонии выдали первые паспорта

11 февраля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» очередные семь осужденных получили ID-паспорта гражданина Украины.


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Это торжественное событие произошло благодаря плодотворному и эффективному сотрудничеству персонала отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения со специалистами Новобаварского РО ГУ ГТС Украины в Харьковской области.

Всего с начала 2019 осужденным было выдано 10 ID-паспортов гражданина Украины взамен утраченных.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что паспорт является основным документом, который гарантирует дальнейшую социальную адаптацию осужденного после освобождения.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  паспорт, осужденные, харьков, колония, социализация, докмент
 
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