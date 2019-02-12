С начала года десятку заключенных харьковской колонии выдали первые паспорта

11 февраля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» очередные семь осужденных получили ID-паспорта гражданина Украины.
Это торжественное событие произошло благодаря плодотворному и эффективному сотрудничеству персонала отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения со специалистами Новобаварского РО ГУ ГТС Украины в Харьковской области.
Всего с начала 2019 осужденным было выдано 10 ID-паспортов гражданина Украины взамен утраченных.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что паспорт является основным документом, который гарантирует дальнейшую социальную адаптацию осужденного после освобождения.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: